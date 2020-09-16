شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم أغنية عن تناقضات الحياة فى ألبومه الجديد بتوقيع حمادة السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني لأول مرة مع الشاعر حمادة السيد، فى أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، لم يتم الكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من ألحان مديح محسن وتوزيع الموسيقى أمير محروس، حيث قال مؤلف الأغنية حمادة السيد لـ"الخليج 365"، إن تامر يقدم هذه الأغنية متناولاً فيها موضوعا اجتماعيا حول تناقضات الحياة.

وأوشك تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة، حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصول إلى 10 أغانى فقط، ومن أغانى الألبوم "خليك فولاذى"، "بحبِك"، "قد الفراق"، "نفس النهايه"، "كرهتني في الحب".

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حمادة السيد

ويتعاون تامر حسنى فى الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد البوغه، حماده السيد، محمد عاطف، بلال سرور، محمد القياتى، احمد راؤول، محمد محسن، والملحنين تامرعلي، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمود الخيامي، بلال سرور، إسلام ذكي، محمد حمزه، أحمد زعيم، مديح، محمد سراج، والموزعين علي فتح الله، توما، أمير محروس، عادل حقي، رامي سمير، يحيى يوسف، وسام عبد المنعم، أحمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، أمين نبيل.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح كليب جديدا بعنوان "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الـ 15 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.