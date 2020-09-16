سليمان عيد يحتفل بانتهاء تصوير دوره فى "النمس والإنس" لمحمد هنيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان سليمان عيد، من تصوير دوره فى فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك صورا من كواليس تصوير الفيلم مع هنيدى وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ، صحبها بتعليق: "الحمد لله النهارده كان آخر يوم فى تصوير فيلم النمس والإنس إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفه وبطولة أصدقاء العمر النجم محمد هنيدى والنجم عمرو عبد الجليل والنجمة منه شلبى والنجمة صابرين والنجوم بيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبد الله وشريف الدسوقى ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعة من الوجوه الجديدة".
سليمان وهنيدى
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، العمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
عمرو عبد الجليل وسليمان عيد
ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
سليمان عيد ومحمود حافظ
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