شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتحدث عن فيلم "العنكبوت" ومسلسل "نسل الأغراب" مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم أحمد السقا ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة CBC، حيث كشفت القناة عن برومو الحلقة، المقرر عرضها قريباً، حيث ظهر السقا بشكل جديد ومميز. ويتحدث السقا خلال لقائه عن فيلمه الجديد "العنكبوت"، المقرر عرضه قريباً عقب انتهاء عمليات المونتاج والمكساج، كما تحدث عن مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، كذلك تحدث عن بدايته الفنية وكواليس أخرى مميزة داخل الحلقة.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض السينمائى.