شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الخامس من "حكايات بنات" بدءا من 21 سبتمبر على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة ON عبر حسابها على موقع التغريدات Twitter عن عرض الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بدءا من يوم الإثنين 21 سبتمبر في تمام الثامنة مساء. "حكايات بنات" الجزء الخامس من بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، استايلست عبير البدراوي، وإخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين الشباب.

Advertisements

وتم عرض الجزء الرابع من المسلسل على قناة أون خارج الموسم الرمضانى، ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويذكر أن أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع هم ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عرض فى عام 2012، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان من بطولة كلا من حوريه فرغلى، دينا الشربينى، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمى، رجاء الجداوى، مها أبو عوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت، والجزء الثانى والثالث عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطلات، حيث شارك فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إنجى المقدم، ندا موسى، أحمد العوضى، أجمد جمال سعيد وعمرو صالح ومن إخراج مصطفى أبو سيف.