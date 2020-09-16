شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة صاحب كباريه يطارد أبلة فاهيتا فى مسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطارد النجم باسم سمرة الدمية أبلة فاهيتا فى مسلسلها الجديد الذى يتكتم صناعه عن تفاصيله، حيث يجسد سمرة دور صاحب كباريه ويحاول الوصول إلى أبلة فاهيتها خلال الأحداث، والتى تكشف الحلقات عن سبب مطاردته لها، والعمل من إخراج خالد مرعى، كما انطلق التصوير منذ اسبوعين فى ديكور باستوديو مكة.

وتخوض الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم يظهرون معها كضيوف شرف بجانبها.

يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية منبرنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

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كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعةكبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

وانتهى باسم سمرة من تصوير فيلم "ساعة شيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة.