بالصور| بحضور حلمي بكر.. لقاء سويدان تختتم الموسم الأول من "سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

اختتم عرض "سيد درويش" موسمه الأول، على مسرح البالون، مساء الثلاثاء 15 سبتمبر، بحضور عدد من الفنانين، بينهم الموسيقار حلمي بكر.

كما شهد العرض حضور الفنان قيس عبدالفتاح، الفنان محمد عبدالجواد، المخرج فهمي الخولي، الفنان أحمد الدمرداش.

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غادة كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.