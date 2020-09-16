مي سليم بإطلالة "غجرية" وجيهان خليل جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحمد مالك نشر الفنان أحمد مالك صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "كمامة" سوداء. أسماء أبو اليزيد نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. بسنت صيام نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها تتسلق أحد الأماكن المرتفعة. جيهان خليل نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، وإطلالة جذابة. رنا رئيس Advertisements نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير. ريهام أيمن نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. كندا حنا نشرت الفنانة كندا حنا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية. نوال الزغبي نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "حمام السباحة". يارا نشرت المطربة يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، نالت الصورة إعجاب جمهورها. مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة "غجرية"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

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