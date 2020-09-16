مصطفى بسيط لمصطفى خاطر :"بحبك يا خرطوشة".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى بسيط رسالة لصديقه الفنان مصطفى خاطر.

ونشر "بسيط" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق بسيط على الصورة: "مصطفى خاطر أخويا الكبير، من أكتر الناس اللي بحبها في حياتي، ومن أرجل الناس اللي ممكن تقبلها عامة، من صحابى اللى بحبهم ودايماً دماغنا شبه بعض، يمكن عشان إحنا الـ ٢ نفس البرج".

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وتابع: "بحبك يا خرطوشة يابن العسل وربنا يديم علينا نعمة الضحكة الحلوة دي، طبعا الضحكة دي تمثيل ومش هقولكم كنا بنقول ايه".

واحتفل الفنان مصطفى خاطر بحفل زفاف شقيقته إسراء على شقيق الفنان مصطفى بسيط.

وحضر الحفل من الفنانين، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، عمر متولي، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، وائل عوني.