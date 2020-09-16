هادي الباجوري يهنئ زوجته ياسمين رئيس بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المخرج هادي الباجوري زوجته الفنانة ياسمين رئيس بعيد ميلادها، الموافق اليوم 15 سبتمبر.

نشر "الباجوري" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة حبيبتي".

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، علي الطيب، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج محمد نادر، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين

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