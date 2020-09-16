تراند اليوم : سما المصري نازلة رقص مع فناة مشهورة – شوف مين

شاركت الفنانة سما المصري جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمعها بالفنانة نرمين الفقي خلال رقصهما معاً في حفل زفاف ابنة الإعلامي المصري ممدوح موسى.

ونشرت الفنانة المثيرة للجدل الفيديو عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، معلقةً: “هو في كده…وكمان نرمين الفقي؟؟؟لا كده كتير عليا…يانونا ياروحي انتي……كفااااايه….حراااام…….عقبال ماتش مصر والكونغو”.

وأحيا الحفل النجم محمد حماقي والراقصة دينا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم لبلبة ولوسي ولطيفة وداليا البحيري وياسر جلال وجنات وزوجها، في أول ظهور اجتماعي لهما منذ زفافهما.