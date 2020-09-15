مغنية ناجحة وثروة ضخمة.. معلومات مثيرة عن الخارقة سكارليت جوهانسون

رنا صلاح الدين - تعد النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون هي الأعلي أجرا في بين نجمات عالم السينما في هوليود، خاصة أنها أحد الأبطال الخارقين لدى شركة "مارفيل".

وتستعد النجمة الشهيرة في العام المقبل 2021، لإطلاق فيلمها المتوقع "الأرملة السوادء" من إنتاج شركة مارفيل.

وكانت سكارليت قد ترشحت لجائزة كأفضل ممثلة لعام 2019، عن دورها في فيلم "قصة زواج".

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات المجهولة بالنسبة للكثيرين عن النجمة سكارليت جوهانسون:

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1- ولدت سكارليت في عام 1984 في ولاية مانهاتن الأمريكية، والدها كان يعمل مهندسا، أما والدتها كانت تعمل في مجال الإنتاج السينمائي.

2- بالرغم من شغفها بالتمثيل، إلا أن أول أعمالها الفنية بشكل محترف كانت في مجال الغناء، حيث صدر لها ألبوم غناء بالتعاون مع ديفيد باوي.

3- تزوجت في عام 2012 من صاحب شركة إعلانات رومان دورياك، وأنجبت منه طفلها الأول في 2014، قبل أن تنتهي علاقاتهما في عام 2016.

4- تبلغ ثروة سكارليت جوهانسون 165 مليون دولار أمريكي، خاصة أنها النجمة صاحبة الأجر الأعلى في هوليود منذ عام 2018.