شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري أحمد فهمي يحرص على دعم المؤسسات الخيرية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 يحرص الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد على دعم المؤسسات الخيرية بمصر دائماً وذلك بعد أن مروا بظروف صحية صعبة.

وآخر نشاطاتهم الخيرية كانت زيارة الفنان المصري أحمد فهمي لمركز أورام الفيوم المصرية الذي يعالج مرضى السرطان. Advertisements وزيارته لم تكن فقط للدعم المعنوي وإنما الدعم المادي أيضاً. وكان في استقباله دكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الإدارة مركز الأورام ودكتور مصطفي ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس تحرير موقع الفجر المصرية.

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