فن ومشاهير

الفنان المصري أحمد فهمي يحرص على دعم المؤسسات الخيرية 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

يحرص الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد على دعم المؤسسات الخيرية بمصر دائماً وذلك بعد أن مروا بظروف صحية صعبة.

 

 

وآخر نشاطاتهم الخيرية كانت زيارة الفنان المصري أحمد فهمي لمركز أورام الفيوم المصرية الذي يعالج مرضى السرطان.

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وزيارته لم تكن فقط للدعم المعنوي وإنما الدعم المادي أيضاً.

 

 

وكان في استقباله دكتور  صلاح ابو طالب رئيس مجلس الإدارة مركز  الأورام ودكتور مصطفي ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس تحرير موقع الفجر المصرية.

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