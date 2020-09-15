كيم كارداشيان تجمد حسابيها على فيسبوك وأنستقرام لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، الثلاثاء، تجميد حساباتها على فيسبوك وأنستقرام احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.



وقالت كارداشيان في تغريدة على تويتر "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

كانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على فيسبوك لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.