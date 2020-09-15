ترامب: السعودية ستنضم إلى دائرة السلام في الوقت المناسب المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن السعودية ستنضم إلى دائرة السلام في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال إشارة ترامب إلى إمكانية أن توقّع "سبع أو ثماني دول"، إضافية اتّفاقات سلام مماثلة مع إسرائيل، "بما فيها الدول الكبيرة، متوقعا أن تكون السعودية إحدى هذه الدول.

وتابع الرئيس الأمريكي القول للصحفيين: "لقد تحدّثت مع العاهل السعودي، وهم سينضمّون "في الوقت المناسب".

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والثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل معاهدة سلام، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.