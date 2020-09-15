أحمد الفيشاوي ينشر صورًا بصحبة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه بزوجته نادية كامل، ومجموعة من أصدقائه، من بينهم الفنان محمود حميدة.

كما ظهر بالصور التي نشرها الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وعلق الفيشاوي: "أهلى وحبايبي والمجتمع والناس".

ويواصل الفيشاوي تسجيل أحدث أغانيه "نمبر 2"، المقرر طرحها قريبًا.

كما شارك الفيشاوي في بطولة فيلم "الحارث" الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركه البطولة ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، اسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين