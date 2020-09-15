فيديو| خالد النبوي يمارس التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي مقطع فيديو وهو يمارس التمارين الرياضية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "النبوي" في الفيديو بإحدى الصالات الرياضية "الجيم"، وعلق: "أنا وويجز في الجيم".

وتعاقد الفنان خالد النبوي مؤخرًا على فيلم "قمر 14"، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، من خلال خمس قصص لكل قصة أبطاله