وفاء عامر تستعيد ذكريات مسلسل "الطوفان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعادت الفنانة وفاء عامر ذكريات مسلسل "الطوفان"، الذي عرض عام 2017. ونشرت وفاء صورًا من الكواليس، تجمعها بأبطال العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من كواليس تصوير مسلسل الطوفان". مسلسل "الطوفان"، بطولة أحمد زاهر، وفاء عامر، أيتن عامر، روجينا، محمد عادل، ماجد المصري، تأليف وائل حمدي، إخراج خيري بشارة.

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