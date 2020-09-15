ريم البارودي تكشف حقيقة الإساءة لأحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة ريم البارودي إساءتها لطليقها الفنان أحمد سعد بعد تداول تعليق مسيئ يحمل اسمها، بعد عملية التجميل التي أجراها "سعد" في وجهه.

وكتبت ريم منشورًا على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا، صدق الله العظيم".

وأضافت: "نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء، وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيً، ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي، وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات، قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياته، وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

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وكانت بعض الصفحات قد تداولت تعليق مسيء يحمل اسم الفنانة ريم البارودي، على صورة الفنان أحمد سعد، بعد خضوعه لعملية تجميل في منطقة الفك، لتنفي "البارودي" أن تكون هي صاحبة التعليق المتداول.

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني، بمسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.