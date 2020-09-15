إيمان سلامة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إيمان سلامة بعيد ميلادها، بطريقة كوميدية.

ونشرت "إيمان" صورة لوجهها على جسم طفلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلادي".

وكانت آخر أعمال إيمان سلامة الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، وهو من بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، عبير صبري، من إخراج محمد النقلي.

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