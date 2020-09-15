في عيد ميلاد وائل كفوري.. تعرف على أشهر 10 أغانٍ رومانسية في مشواره الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل النجم اللبنانى ميشال أميل كفوري، الشهير بـ" وائل كفورى" بعيد ميلاده الـ 46، فهو من مواليد 15 سبتمبر 1974.

ويعد الفنان وائل كفوري واحدا من أشهر نجوم الفن اللبناني، وتميز "كفوري" بتقديم اللون الرومانسي، الذي برع فيه ونال من خلاله شهرة واسعة.

سطع نجم وائل كفوري من خلال مشاركته في برنامج ستوديو الفن، وشارك معه في نفس الموسم ديانا حداد، كلودا الشمالي، إليسا، كاتيا حرب، جوانا ملاح، معين شريف، كاتيا فرح وفاز بالميدالية الذهبية بالإضافة لتكريم من اللجنة.



وطرح الفنان وائل كفوري خلال مشواره الفني ما يقرب من 15 ألبوم غنائي، أبرزهم "ميت فيكي"، "شباك الحب"، "حكاية عاشق"، "سألوني"، "شو رأيك"، "عمري كلو"، "بيحن"، "بحبك أنا كتير"، "الغرام المستحيل"، غيرها .

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 10 أغاني وائل كفوري الرومانسية:

دويتو مين حبيبي أنا

بحبك أنا كتير

Advertisements

بالغرام

استشبهت فيكي

عمري كلو

بيحن

أنا قلبي مشتاق

الغرام المستحيل

كيفك يا وجعي

بهواكي