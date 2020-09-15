القومية تتغنى بأعمال عبد الوهاب والموجي والأطرش على مسرح النافورة

بين مختارات من أعمال زمن الفن الجميل يقضي جمهور الأوبرا أمسية غنائية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 17 سبتمبر على مسرح النافورة منها سألتك حبيبي لـ الاخوين رحباني ، الحب جميل - في يوم وليلة لـمحمد عبدالوهاب ، القلب ولا العين لـ محمود الشريف ، انا قلبي اليك ميال - يا حلو صبح لـ محمد الموجي ، فاكرة لـ حلمي بكر ، عيش معايا - ياللي سامعني لـ كمال الطويل ، قلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش ، امانة عليك لـ كارم محمود .. أداء مي حسن ، غادة آدم ، ايات فاروق، اشرف وليد وسامح منير.
يذكر اأن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار.
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