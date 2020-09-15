مراد منير ينقل إلى المستشفى عقب إصابته بجلطة في المخ

تعرض المخرج مراد منير إلى وعكة صحية، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى، ومن ناحيتها أتضج أن مراد مكرم قد أصيب بجلطة في المخ. مكرم قد أصيب بجلطة في المخ. وصرح يوسف مراد منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: تم التواصل مع الدكتور أشرف زكي والأساتذة نهال عنبر ومنير مكرم وبابا بيتنقل حاليًا لمستشفي في الدقي .. دعواتكم. بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: تم التواصل مع الدكتور أشرف زكي والأساتذة نهال عنبر ومنير مكرم وبابا بيتنقل حاليًا لمستشفي في الدقي .. دعواتكم.

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