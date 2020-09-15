سليمان عيد ينتهي من تصوير مشاهدة في النمس والإنس

انتهي الفنان سليمان عيد من تصوير مشاهدة في فيلم "النمس والانس" بطولة النجم محمد هنيدي.

ونشر "عيد" مجموعة صور من كواليس الفيلم تجمعة بالنجم محمد هنيدي، والفنان محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وعلق"سليمان" على الصور:" الحمد لله النهاردة كان أخر يوم في تصوير فيلم النمس والانس، إخراج الاستاذ الكبير شريف

عرفة، وبطولة أصدقاء العمر النجم محمد هنيدي والنجم عمرو عبد الجليل، والنجمة منة شلبي والنجمة صابرين، والنجوم بيومي فؤاد و محمود حافظ وصلاح عبد الله وشريف دسوقي ودنيا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعة من الوجوة الجديدة ".

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين،

بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.