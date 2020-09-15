يحل النجم أحمد السقا ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، والمذاع عبر شاشة قناة CBC.
ومن المقرر أن يكشف أحمد السقا
كما يتحدث النجم أحمد السقا عن مسلسله الجديد نسل الأغراب، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يكشف لـ منى الشاذلي كواليس العنكبوت ونسل الأغراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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