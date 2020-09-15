أحمد السقا يكشف لـ منى الشاذلي كواليس العنكبوت ونسل الأغراب

يحل النجم أحمد السقا ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، والمذاع عبر شاشة قناة CBC. ومن المقرر أن يكشف أحمد السقا Advertisements من خلال الحلقة كواليس فيلمه الجديد العنكبوت، المقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، وذلك عقب انتهاء عمليات المونتاج. من خلال الحلقة كواليس فيلمه الجديد العنكبوت، المقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، وذلك عقب انتهاء عمليات المونتاج. كما يتحدث النجم أحمد السقا عن مسلسله الجديد نسل الأغراب، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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