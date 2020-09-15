انتهاء تصوير فيلم النمس والإنس

انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد النمس والإنس. وكان الفيلم قد توقف تصويره لفترة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود فريق العمل لإستكمال التصوير. المستجد، قبل أن يعود فريق العمل لإستكمال التصوير. وفيلم النمس والإنس من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمود حافظ، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، شريف دسوقي، دنيا ماهر. وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمود حافظ، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، شريف دسوقي، دنيا ماهر.

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