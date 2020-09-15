وائل جسار يصور ولا فى الأحلام

يستعد الفنان وائل جسار لتصوير أغنيته جديدة بعنوان ولا في الأحلام، وذلك على هيئة الفيديو كليب. هيئة الفيديو كليب. والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور. وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف منصور. واستقر الفنان وائل جسار على تصويرها في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

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