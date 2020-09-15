فيديو .. تامر حسني في كواليس تصوير غلاف خليك فولاذي

نشر النجم الكبير تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر تامر من خلاله أثناء تصوير غلاف ألبوم خليك فولاذي، والمقرر طرحه Advertisements قريبًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. قريبًا بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. ومن ناحية آخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم مش أنا، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبدالرحمن، فايز المالكي، عصام السقا، إياد نصار، اسما سليمان، محمد الجوهري، ياسمين البشبيشي.

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