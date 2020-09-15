شاهد .. صوفينار برفقة إيهاب توفيق

نشرت الفنانة الإستعراضية صوفينار، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت صوفينار من خلالها برفقة الفنان إيهاب توفيق، حيث علقت على الصورة قائلة: مع الفنان الجميل إيهاب توفيق. الفنان إيهاب توفيق، حيث علقت على الصورة قائلة: مع الفنان الجميل إيهاب توفيق. Advertisements يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هى دنيا، والأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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