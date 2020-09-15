أحمد حلمي يسرد موقفا محرجا مع أحد المخرجين بسبب غيرته على منى زكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 10:45 مساءً

يعرف الفنان الكوميدي المصري أحمد حلمي بخفة ظله ودمائة خلقه، وداءما ما تدور الأسئلة حول شكل علاقته بزوجته النجمة منى زكي، وفي هذا الإطار حل حلمي ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” مع الممثلة القديرة إسعاد يونس على قناة دي ام سي.

وكشف حلمي خلال عن العديد من الأمور، أبرزها قصة تعارفه وحبه لمنى زكي وبدايته كمذيع لبرنامج أطفال وسقوطه في الثانوية العامة وسفره لإيطاليا هرباً من الدراسة.

موقف محرج مع حازم إمام.. لعدم معرفته بكرة القدم

كشف أحمد حلمي خلال اللقاء أيضاً عن قصة غيرته على منى زكي قبل ارتباطهما رسمياً من اللاعب حازم إمام، حيث أن ذلك كان بعد انتهاء تصوير فيلم “أفريكانو”، إذ فوجئ وهو في استقبال منى في المطار بشاب وسيم يساعدها على نقل حقائبها ولاحظ بالتأكيد أنه ليس من عمال المكان، وعندما ذهبا لإلقاء التحية عليه عامله بطريقة غير لطيفة بسبب غيرته منه، فما كان وقتها من الفنانة المصرية إلا أن غضبت من تصرفه وسألته: “هل تعلم من هو؟”، ونظراً لعدم متابعته لكرة القدم ولا معرفة باللاعبين لم يتعرف عليه.

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قصة ارتباطه بمنى.. والدها طلب منه شبكة بـ40 ألف جنيه مصري

وتحدث حلمى خلال اللقاء عن قصة ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي، قائلاً إنه في البداية أصبحا صدقين مقربين وفي إحدى المرات اكتشف الاثنان بالصدفة أن عيد ميلاده وميلادها في نفس اليوم وهو 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأنهما من برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقه إلا عندما رأت بطاقته الشخصية، وتردد أن يصارحها بحبه، حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وبعد نزهة نيلية بصحبتها وبرفقة بعض الأصدقاء في نهر النيل، قرر أنا يصارحها قبل السفر.

وبعد تطور العلاقة بينهما، قرر التقدم لخطبتها، وطلب والدها أن تعيش في نفس مستواها وشبكة بثلاثين ألف أو أربعين وأعطاه مهلة عام، وبدأ ينحت في الصخر في هذا العام حتى ادخر المبلغ.

سقوطه في الثانوية العامة 3 مرات.

وكشف حلمي أنه عاد الثانوية العامة 3 مرات متتالية، بسبب أنه كان يعيش في السعودية، وكان يدرس مادة “الرياضة الحديثة”، وعندما عاد إلى مصر، وجد تلك المادة لم تدرس في التعليم المصرى، وهو ما جعله لم يفهم نفس المنهج. وحصل حلمي على مجموع 48% في الثانوية العامة، بسبب سقوطه المتكرر.