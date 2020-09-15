عودة جزئية تجريبية للجماهير الألمانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

نموذج تجريبي لمدة 6 أسابيع، اتفقت عليها المناطق الألمانية، يقضي بعودة جزئية للجماهير إلى ملاعب كرة القدم، بعد نهاية موسم وراء أبواب موصدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويمكن شغل مدرجات الملاعب بنسبة 20 في المئة كحد اقصى بدءاً من الجمعة موعد اطلاق الموسم الجديد بمباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل أوروبا مع شالكه، وذلك حتى نهاية تشرين الأول، عندما سيتم دراسة الوضع مرة أخرى.

أعلن الوزير-الرئيس البافاري ماركوس سودر بعد اجتماع بين ممثلين عن الأقاليم “سيكون نوعا من التجربة، بالون اختبار”.

وينطوي هذا القرار على عدة قيود: لن يتم قبول أي متفرج في الملاعب إذا تجاوزت الإصابات المحلية بفيروس كورونا 35 من أصل مئة ألف نسمة على مدى آخر 7 أيام.

سيعتمد مبدأ التباعد على المدرجات (1,5 متر) مع ارتداء كمامات ومنع الكحول، وتكون تذاكر المباريات إسمية. ولن يتم قبول جماهير النادي الزائر.

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عملياً، يعني هذا الأمر على سبيل المثال ان نادي بوروسيا دورتموند يمكنه استقبال 16200 متفرج على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك”.

وإذا كان هكذا قرار يمنح القليل من الوقت للأندية قبل أيام من انطلاق البوندسليغا، إلا انه يشكل ارتياحاً كبيراً لها.

وتتمتع الأندية الألمانية بأكبر معدلات الحضور في أوروبا، مع 44 ألف متفرج في المباراة الواحدة، وبالتالي تحصد عائدات مالية ضخمة.

وكانت مباريات الدور الأول من الكأس نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة تجربة لبعض الأندية، فحضر مباراة في دريسدن 10 آلاف متفرج و5 آلاف في ماغدبورغ.

وكان الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستأنف منافساتها في منتصف أيار الماضي، بعد تعليقها بسبب كورونا.