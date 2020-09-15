أوباميانغ يجدد عقده مع أرسنال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

لثلاثة أعوام إضافية، جدّد بيار إيميريك أوباميانغ المهاجم الغابوني لنادي أرسنال الإنكليزي عقده مع فريقه اللندني، كما أعلن بنفسه.

وكشف أوباميانغ مباشرة في “انستغرام” من ملعب الإمارات في شمال لندن بأنه باقٍ مع “المدفعجية” في السنوات الثلاث المقبلة بقوله متوجهاً إلى انصار فريقه “أنصار أرسنال، أخيراً وكما تعلمون وقَعت للتو (العقد)”.

وأضاف: “التوقيع مع هذا النادي المميز لم يكن موضع شك اطلاقا”.

وتابع: “اؤمن بأرسنال. نستطيع تحقيق أشياء كبيرة. لدينا مشروع مثير هنا واعتقد بأن الافضل آت بالنسبة الى أرسنال”.

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وأكد بطل كأس الاتحاد الإنكليزي نبأ تجديد العقد مع هدافه بقوله في بيان نشره على موقعه الرسمي “وقَع بيار ايميريك أوباميانغ عقدا مدته ثلاث سنوات معنا!”

واشاد به مدرب الفريق الاسباني ميكل ارتيتا بقوله “كان من المهم جدا بقاء بيار ايميريك معنا. انه لاعب رائع مع ذهنية مدهشة. كونه اللاعب الاسرع الذي سجل 50 هدفا في تاريخ النادي يدل على اهميته والطريقة التي يعمل بها”.

وتابع: “انه قائد هام للفريق وجزء كبير مما نحاوله بناءه. يريد ان يكون من ضمن افضل اللاعبين في العالم وان يترك بصمة وهو يستطيع تحقيق ذلك هنا”.

واستمرت المفاوضات وقتا طويلا وسط شائعات عن امكانية انتقال اوباميانغ الى صفوف احد الاندية المشاركة لدوري ابطال اوروبا خلافاً لأرسنال الذي سيكتفي بالمشاركة في الدوري الاوروبي الموسم المقبل.

وانضم اوباميانغ (31 عاما) الى صفوف ارسنال في كانون الثاني عام 2018 قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني وتوج هدافا للدوري الانكليزي الممتاز في اول موسم كامل معه (2018-2019).