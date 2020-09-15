كيربر ودعت دورة روما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد فوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-4 و6-4 بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب ، في حين خرجت الألمانية أنجليك كيربر المصفنة أولى عالمياً سابقاً من الدور الأول على يد التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بنتيجة 3-6 و1-6.

ويلتقي روبليف المصنف 12 عالمياً في الدور الثاني مع البولندي هوبيرت هوركاش في الدورة، التي تقام على الملاعب الترابية والتي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الاربع الكبرى، والتي تنطلق في 27 أيلول الحالي حتى 11 تشرين الأول المقبل.

وحقق روبليف، الذي بلغ الاسبوع الفائت الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية قبل ان يخسر أمام مواطنه دانييل مدفيديف، 25 ضربة رابحة وكان قوياً في التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي.

ويقدم الروسي مستويات مميزة هذا الموسم محققاً انتصاره العشرين مقابل خمس هزائم، إذ توج قبل توقف المنافسات في آذار الفائت بسبب فيروس كورونا، بلقب دورتي قطر وأديلايد الأوسترالية.

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وفي مباراة أخرى، عوّض الأوسترالي جون ميلمان تأخره 2-4 في المجموعة الثانية ليتفوق على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و7-6 (7-2) في ساعتين و4 دقائق.

وضرب ميلمان المصنف 43 عالمياً موعداً في الدور الثاني مع الارجنتيني دييغو شوارتزمان (15 عالمياً)، الذي خرج من فلاشينغ ميدوز في الدور الاول.

لدى السيدات، حققت سينياكوفا المصنفة 61 عالميا مفاجأة بإقصائها كيربر المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب ثلاث بطولات كبرى بنتيجة 6-3 و6-1 في غضون 68 دقيقة فقط.

وهو الفوز الاول للتشيكية على كيربر المصنفة 22 عالميا في رابع مواجهة بينهما كما وحققت فوزها الاول على لاعبة في قائمة المصنفات الثلاثين الأوليات منذ فوزها على اليابانية ناومي أوساكا المتوجة السبت بلقب فلاشينغ ميدوز، في رولان غاروس العام الفائت.

وفي أبرز النتائج الاخرى، بلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة رولان غاروس عام 2019 الدور الثاني بفوز صعب على اليابانية ميساكي دوي 6-1، 4-6 و6-4.