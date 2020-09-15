تراند اليوم : زعبيل تتلالا – إهداء خاص إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .. فيديو

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني واستديوهات فايز السعيد ساوند عملاً غنائياً مشتركاً بعنوان “زعبيل تتلالا” بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سالماً معافى إلى أرض الوطن، بعد أن منّ الله تعالى على سموه بالشفاء.

وصاغ كلمات هذا العمل شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار فيما قام بتلحينه وغنائه الفنان القدير وسفير الألحان فايز السعيد، ليحمل العمل مشاعر السعادة والسرور بعودة سموه وهو يتمتع بتمام الصحة والعافية إلى ارض الوطن.

ويقول مطلع الأغنية “زعبيل تتلالا”:

هلا يا مرحبا واهلا وسهلا بشيخنا حمدان

بشوفك دارك تهلّي .. وبك يسفر محياها

نرحب بك يا بوراشد عدد ما هلت الأمزان

وما ثار العشب فيها .. وزيّنها .. وحلاها

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رجوعك للوطن فرحه تقر بشوفها الأعيان

وبك زعبيل تتلالا من اقصاها إلى أقصاها

وشعب الدار يا شيخ المعاني يا رفيع الشان

كتب فيك القصايد بالفرح والحب واهداها

وقامت شركة الخوار للإنتاج الفني ممثلة في مديرها التنفيذي الأستاذ علاء فياض بتصميم فيديو خاص بهذه الأغنية وتم طرحه على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني في “اليوتيوب” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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Preview YouTube video زعبيل تتلالا – إهداء خاص إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم