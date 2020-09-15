تراند اليوم : الإعلامي محمود سعد: كنت ممثلاً فاشلاً

كشف الإعلامي المصري محمود سعد كواليس تجربته التمثيلية في فيلم “الرجل الثالث” أمام الفنان أحمد زكي الذي عُرض عام 1995، وفي فيلم “إسكندرية نيويورك” الذي أخرجه يوسف شاهين عام 2004، مؤكداً فشله الفني في الفيلمين وعدم رغبته في تكرار تلك التجربة.

وقال محمود سعد، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، إن التجربة الأولى في فيلم “الرجل الثالث” جاءت بطلب من المخرج علي بدرخان لتصوير مشهد واحد في الفيلم، وعندما تردد أقنعه المخرج بالفكرة، موضحاً له أن المشهد سيُصوَّر من بعيد، ولن يُطلب منه إلا أداء جملة واحدة فقط.

وأكد أنه بعد عودته إلى المنزل فوجئ بمكالمة هاتفية من شركة الإنتاج لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، مشيراً إلى أنه رفض حتى أصر الفنان أحمد زكي على الطلب.