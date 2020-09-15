تراند اليوم : صبا مبارك تخطف قلب الشباب بشعرها الكيرلي – اتفرج

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت صبا مبارك في الصورة، بشعر كيرلي اسود منسدل على الأكتاف وبتشيرت أحمر.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي : ” ايه القمر دا ” ، ” ايه الحلاوة دي ” ، ” في قمر يطلع بليل”.

كانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.