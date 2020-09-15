رنا صلاح الدين - أعلن منظمو مهرجان بوسان السينمائى الدولى، الذى يقام فى كوريا الجنوبية، أن فعاليات النسخة الـ25 ستكون بشكل إلكترونى.
ويأتي هذا القرار في ظل جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.
وأكد المنظمون أنه لن يكون هناك أي تدخل البشرى قدر الإمكان، حيث سيكون الاتصال بالإنترنت، أى أنه تم إلغاء معظم الأحداث التى تنطوى على تجمعات بشرية.
وسيقام المهرجان مع المواعيد المعلنة حديثًا في الفترة ما بين 21-30 أكتوبر، وسيفتح الفيلم بفيلم "Septet: The Story of Hong Kong".
وسيشمل المهرجان مراسم الافتتاح والختام والسجادة الحمراء وحفلات الاستقبال، لكن تم إلغاء التحيات على المسرح، واجتماعات المعجبين "Open Talk" واجتماعات الضيوف الأخرى عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة إستثنائية من مهرجان بوسان السينمائي خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.