نسخة إستثنائية من مهرجان بوسان السينمائي خوفا من كورونا

رنا صلاح الدين - أعلن منظمو مهرجان بوسان السينمائى الدولى، الذى يقام فى كوريا الجنوبية، أن فعاليات النسخة الـ25 ستكون بشكل إلكترونى.

ويأتي هذا القرار في ظل جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

وأكد المنظمون أنه لن يكون هناك أي تدخل البشرى قدر الإمكان، حيث سيكون الاتصال بالإنترنت، أى أنه تم إلغاء معظم الأحداث التى تنطوى على تجمعات بشرية.

وسيقام المهرجان مع المواعيد المعلنة حديثًا في الفترة ما بين 21-30 أكتوبر، وسيفتح الفيلم بفيلم "Septet: The Story of Hong Kong".

وسيشمل المهرجان مراسم الافتتاح والختام والسجادة الحمراء وحفلات الاستقبال، لكن تم إلغاء التحيات على المسرح، واجتماعات المعجبين "Open Talk" واجتماعات الضيوف الأخرى عبر الإنترنت.