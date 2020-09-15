فيديو| عمرو دياب يذيع جزء من حفله الأخير في السعودية

رنا صلاح الدين - شارك النجم عمرو دياب، جمهوره فيديو جديد من حفلة الأخير الذى أقيم أمس الاثنين على شواطئ مدينة ينبع السعودية، عبر حسابه على "إنستجرام".
ويعد هذا الحفل هو الأول للهضبة خارج مصر، منذ بداية أزمة كورونا، في شهر مارس الماضي.
وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في السعودية، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90.
ونشر عمرو دياب عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.
وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.
ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.
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