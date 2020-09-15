فيديو| تريلر دعائي جديد لمغامرة جيمس بوند الجديدة "لا وقت للموت"

رنا صلاح الدين - طرحت شركة "مترو جولدن ماير" أفلام جيمس بوند إعلانا تشويقا جديدا لفيلم "No Time to Die".

ونشر الحساب الرسمى لسلسلة أفلام جيمس بوند عبر تويتر، مقطع فيديو جديد من الفيلم المرتقب الذي من المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

وعلق الحساب على الفيديو الدعائي قائلا :"هل الغامض سافين (رامي مالك) هو الخصم الأكثر رعبا حتى الآن؟".

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وأضاف: " فيلم No Time to Die، في دور السينما في نوفمبر المقبل".

يذكر أنه تم الاستقار على عرض فيلم No Time to Die، فى 12 نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة، و20 نوفمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية.