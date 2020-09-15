تعرف على مفاجأة تايلور سويفت في "ACM Awards"

رنا صلاح الدين - فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت محبيها وعشاقها بفكرة تقديمها أغنية Betty لأول مرة على الهواء مباشرة، وذلك فى حفل "ACM Awards".

ومن المقرر، إقامة الحفل فى ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، مع الحفاظ على فكرة التباعد الإجتماعي.

وسيشارك بالحفل عدد من نجوم موسيقى "الكانترى"، ومن أبرزهم ميراندا لامبرت وكيلسيا باليرينى و تيم ماكجرو، وغيرهم.

وتعد أغنية "Betty" هى واحدة من أنجح أغنيات تايلور سويفت من ألبومها الأخير "Folklore" والذى تم إصداره بشكل مفاجئ فى نهاية شهر يوليو الماضى.

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويف ذات الـ30 عاما لألبومها الغنائى، حقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت النجمة العالمية.