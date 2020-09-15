رنا صلاح الدين - يعرف نساء عائلة كاردشيان، كيفية إثارة الجدل حولهما بالرغم من إعلانهما أن الموسم الأخير من برنامج تليفزيون الواقع الشهير، سيكون الأخير بالنسبة لهم.
وتوقع الكثيرين أنه بمجرد إعلان عائلة كاردشيان عن تقديم الموسم الأخير من برنامجهم الشهير "KUWtK" فى بداية عام 2021 سيحد ذلك من أخبارهم المثيرة للجدل بمجرد انتهاء هذا الموسم.
وفاجأت نجمة تليفزيون الواقع والسوبر موديل الشهير كيندال جينر، الجميع بأنها تدخن الماريجوانا وهو ما أكدته فى برنامج "Sibling Rivalry" مع كيت و أوليفر هيدسون.
وتحججت جينر بتدخين الماريجونا من أجل الوصول لمرحلة الاسترخاء، وقالت، إنها تتعاطى المخدرات بانتظام، وخاصة الماريجوانا.
وأشار موقع "جاست جيرد" الشهير، أن الحلقة تم تصويرها قبل بداية الحجر المنزلى المتعلق بانتشار فيروس كورونا.
ويعتبر استخدام الماريجوانا قانونيا هناك في ولاية كاليفورونيا، خاصة مع انتشار مزارع المتخصصة في زراعة المخدر الشهير.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة غريبة.. النجمة كيندال جينر تعترف بتدخينها الماريجوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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