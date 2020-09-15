فيديو| شاهد كواليس تصوير تامر حسني لبوسترات ألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - شارك النجم تامر حسني جمهوره بكواليس تصوير غلاف ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، عبر حسابه على موقع "انستجرام".
وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "من تصوير cover البوم خليك فولاذي".
ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية كاملة.
وأوشك تامر حسنى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد حيث يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى لتصل إلى 10 أغانى فقط.
ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لأنه يضم عدداً من الأغانى المميزة والمتنوعة فى كل لون غنائى.
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