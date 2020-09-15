كريس إيفانز يثير الجدل بصورة عارية على إنستجرام.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - أحدثت صورة عارية للنجم الهوليودي كريس إيفانز، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، كما تصدّر اسمه محركات البحث على موقع "جوجل".

حذف بطل فيلم "كابتن أمريكا" الصورة بسرعة، والتي نشرها على حسابه في "إنستجرام" عن طريق الخطأ، لكن ذلك لم يمنعها من التداول بين متابعيه.

كريس إيفانز يعتذر لجمهور

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وظهرت الصورة العارية في نهاية مقطع فيديو مسجل لعائلته عندما كانوا يمارسون لعبة Heads Up، وهو ما دفعه لنشر فيديو يوضّح فيه الأمر.

وسارع متابعو إيفانز، لدعمه مؤكدين أنَّ "الموقف السخيف" الذي تعرّض له قد يقع فيه أي شخص آخر، داعين إلى احترام خصوصيته لعدم تعمده نشر الصورة.

واتهم البعض النجم الأمريكي بعدم المسؤولية وأن عليه الانتباه إلى ما ينشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.