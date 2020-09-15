إلهام شاهين لـ"الخليج 365": المنصات الرقمية ليست بديلة لدور العرض

انتهت الفنانة المصرية إلهام شاهين من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال"، وتنتظر طرحه في دور العرض السينمائي.

وتضع الفنانة المصرية أملا عريضا على هذا الفيلم لعدة أسباب؛ في مقدمتها أنه يناقش قضايا اجتماعية شائكة، ثانيا، أنه يجمع نخبة متميزة من المبدعين، على رأسهم المخرج أمير رمسيس والفنانة أمينة خليل.

”الخليج 365” التقت إلهام شاهين لمعرفة موعد طرح فيلمها الجديد، ورأيها في المنصات الرقمية التي يرى البعض أنها قد تصلح بديلا لدور العرض التقليدية.





بداية لماذا تأخر الطرح التجاري لـ"حظر تجوال"؟

انتشار فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتباك المواعيد، خاصة مع تعليق عمل دور العرض السينمائي بسبب الإجراءات الاحترازية، لكن بعد عودة دور السينما بدأت الأوضاع تتحسن. صحيح نسبة الإشغال لا تتعدى 25% ولكن هذا أفضل بكثير من الغلق.

وفيا يخص فيلم "حظر تجوال"، أخبرني المنتج أنه سيتم طرحه أول ديسمبر المقبل.





مؤخرا تم عرض فيلم "صاحب المقام" للفنان يسرا عبر منصة شاهد الرقمية، كيف ترين هذه الخطوة؟

عرض الفيلم عبر منصة رقمية قرار الشركة المنتجة للفيلم، وأعتقد أنها كانت مجبرة على ذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين.

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بصفتك فنانة ومنتجة، كيف ترين مستقبل دور العرض في ظل انتشار المنصات الرقمية؟

أثق تماما في أن المنصات لا تصلح بديلا لدور العرض السينمائي، وعندما يختفي الفيروس القاتل، ستسترد السينمات بريقها وسحرها ويتزاحم الجمهور أمام شباك التذاكر.

الجمهور يرى في السينما أجواء مختلفة، وفسحة لطيفة مع الأصدقاء، وكما قلت المنصات انتعشت بسبب الظروف الغريبة التي فرضها فيروس كورونا على العالم.





حدثينا عن دورك في فيلم "حظر تجوال"؟

أجسد شخصية سيدة بسيطة تشاء الظروف أن يصدر ضدها حكما بالحبس لمدة 20 عاماً بعد ارتكابها جريمة خطيرة وعندما يصدر قرار بالإفراج عنها تخرج في يوم عصيب، وعندما تتأمل حال المجتمع تكتشف أن أموراً جميلة اختفت وأشياء غريبة طرأت على الحياة الاجتماعية في مصر.

لماذا طال غيابك عن الدراما التليفزيونية؟

لا يتعمد فنان الغياب عن الشاشة، ولكني أبحث دائما عن عمل مختلف ومثير، أريد تقديم شخصية جديدة لم أقدمها من قبل، وهذا سبب الغياب.

سمعنا أن هناك مشروع فني جديد يجمع بينك والكاتبة مريم ناعوم، ما حقيقة ذلك؟

بالفعل يوجد مشروع درامي جديد، ولكنه حتى هذه اللحظة في مرحلة التحضير، وتعلمت منذ الخطوات الأولي في مسيرتي الفنية عدم الكشف عن تفاصيل أي عمل جديد إلا بعد توقيع العقود وتحديد موعد التصوير.