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عمرو دياب وأحلام وأنغام يحييون حفلات العيد الوطني السعودي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365 - إسراء خالد

الثلاثاء 2020/9/15 08:56 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الحفلات بالسعودية، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني السعودي الـ٩٠، حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم والخليج ومصر. 

تقام الحفلات في مدينة الملك عبدالله في جدة، وتنظم الحفلات "بنش مارك".

ومن المقرر أن يشارك 7 نجوم في تلك الحفلات، وكان لمصر النصيب الأكبر حيث يشارك 4 من أهم نجوم جمهورية مصر في هذه الحفلات.

وتأتي الحفلات متعاقبة بداية من يوم ٢٢ سبتمبر/أيلول، وتفتتحها فنانة العرب الإماراتية أحلام، ثم عبادي الجوهر وداليا مبارك يوم 23، ثم أنغام وتامر عاشوريوم 24، ثم محمد حماقي يوم 25، وأخيرا عمرو دياب يوم 26 من الشهر نفسه.

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