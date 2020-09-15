نكات وقصائد بصوت أميتاب باتشان على "أليكسا" في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضع الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان، صوته على خدمة "أليكسا" للمساعدة الصوتية التابعة لمجموعة "أمازون" الأمريكية في الهند، وبذلك يصبح أول نجم في بوليوود يقدم على هذه الخطوة.



والممثل البالغ 77 عاما الملقب "بيج ب"، هو أحد أعلام السينما الهندية منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضحت "أمازون إنديا" عبر مدونتها الإلكترونية أنها عقدت شراكة مع باتشان من أجل "إيجاد تجرية فريدة مع صوت شخص مشهور". وستكون الخدمة متوافرة عبر "أليكسا" اعتبارا من العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت المجموعة إلى أن الخدمة المقدمة بصوت باتشان ستشمل "أمثالا شعبية ونكاتا وبيانات عن الأحوال الجوية وقصائد وجملا ملهمة ونصائح وأمورا أخرى".





بدأت "أليكسا" في سبتمبر/أيلول 2019 استخدام أصوات شخصيات شهيرة بينها الممثل صامويل أل. جاكسون، لتحذو تاليا حذو "جوجل" التي أتاحت لمستخدمي مساعدها الصوتي قبل أشهر إمكان الاستماع إلى الخدمة بصوت المغني جون ليجند.

وأبدى أميتاب باتشان، الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، "سعادته" الكبيرة بالمشروع.

وكتب عبر مدونة أمازون "مع التكنولوجيا الصوتية، نبني أمرا ما لعقد حوار أكثر فعالية مع جمهوري ومعجبيّ".

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وقد خاض الممثل غمار التدوين الصوتي سنة 2010 مع "باتشان بول" الذي أتاح لمحبيه الاستماع إلى رسائل مسجلة بصوته.





وتنافس "أمازون" خدمات مساعدة صوتية أخرى أبرزها "جوجل أسيستنت" و"سيري" من "آبل"، وهي تتواجه في سوق التجارة الإلكترونية في الهند مع شركة "فليبكارت" التابعة لمجموعة "وولمارت" الأمريكية، ومع خدمة "جيومارت" التابعة لمجموعة "ريليانس" الهندية.

وتسعى المجموعة الأمريكية العملاقة التي يترأسها جيف بيزوس، أثرى أثرياء العالم، أيضا إلى المنافسة في سوق خدمات البث التدفقي في مواجهة خدمتي "نتفليكس" و"ديزني + هوتستار".

وقد بُث آخر أفلام باتشان، وهو عمل كوميدي درامي بعنوان "جولابو سيتابو"، مباشرة في يونيو/ حزيران الماضي على "امازون برايم فيديو" إثر إغلاق قاعات السينما في مارس/ آذار الملضي بسبب وباء (كوفيد-19).





وكان أميتاب باتشان نفسه وأفراد من عائلته أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. وأدخل الممثل إلى المستشفى في يوليو/تموز الماضي، شأنه في ذلك شأن ابنه الممثل أبيشيك باتشان وزوجة الأخير النجمة أيشاواريا راي وابنتهما أراديا. وغادر الأربعة المستشفى في وقت لاحق.

واستأنف نجم بوليوود في أغسطس/آب الماضي تصوير النسخة الهندية من البرنامج العالمي المعروف بالنسخة العربية باسم "من سيربح المليون؟"، إثر رفع القيود المتصلة بتصوير البرامج بسبب الوباء.