مايا دياب تحيي الذكرى الأربعين لإنفجار مرفأ بيروت

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"الخليج 365" من بيروت: في ذكرى الأربعين على تفجير مرفأ بيروت، دعت النجمة مايا دياب العالم لضرورة عدم نسيان ما حصل في الرابع من آب والإستمرار في تقديم المساعدات والدعم للمتضررين والمساهمة في إعادة إعمار بيروت.

واحياءً للمناسبة، تستعد دياب لعمل وطني خيري سُيبث مساء يوم الثلاثاء 15 سبتمبر على شاشة ال "أم. تي. في" اللبنانية عند الساعة 9:40 مساءً وعلى قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

وسيتكرس هذا العمل لتقديم التبرعات لبيروت وأهالي الضحايا وذلك من خلال عدة طرق معتمدة من قبلها وجميع القيمين على العمل.

وقد نشرت المغنية اللبنانية عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام مقطع فيديو أعلنت فيه عن إحياء ذكرى الأربعين حيث ظهرت فيه تقول "بتذكر بيروت بالكرامة وآخر تتذكر فيه بيروت بالجمال وثالث بالغضب...

ودعما لهذا الحدث، قد أطلقت دياب فلتر جديد للتصوير عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام". فقد تم إطلاقه تحت عنوان "6:07" حيث يرمز الى التوقيت الذي وقع به الإنفجار، يُطبق بوضع الوجه المراد تصويره في وسط الشاشة، في حين يظهر العلم اللبناني في الخلف.

كما شجعت مايا جميع متابعيها لإستخدامه لكي لا ينسوا بيروت والكارثة التي حلت بها عن طريق هذا الفلتر. وقد تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة الى عدد كبير من أهل الفن والصحافة.



يذكر أن مايا دياب عملت جاهدة منذ البداية في دعم لبنان عن طريق تقديم الأطعمة والمواد الغذائية للأهالي المتضررين وحثت اللبنانيون على التمسك ببلدهم، وساهمت أيضًا في التعاون مع فريق كبير من الأطباء لترميم وجوه الأطفال المصابين في ذلك الحادث.

كما أنها شاركت في حفل إنساني آخر على تطبيق أنغامي مع مجموعة من الفنانين العرب والعالميين باسم "صوت بيروت" للمساعدة في دعم لبنان.

