مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن أفلام ولجان تحكيم دورة 2020

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"الخليج 365" من بيروت: كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن تفاصيل دورته العاشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل، وفيها يعرض المهرجان 45 فيلمًا بواقع 19 فيلمًا طويلا و26 فيلمًا قصيرًا تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية.

كما كشف المهرجان عن الأعضاء الستة للجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة.

مؤسس ومدير المهرجان المخرج محمد قبلاوي تحدث عن سعادته بالبرنامج ولجان التحكيم قائلًا: "حرصنا كعادتنا أن يكون مهرجان مالمو مساحة مفتوحة لكافة المواهب العربية من مختلف الخلفيات والثقافات، وهو ما سيلمسه الجميع في اختيارات الدورة العاشرة، والتي نثق في خروجها بصورة تليق بالمهرجان وبالسينما العربية رغم كافة الظروف المحيطة".

ويتنافس 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة و24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بينما يُعرض ثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية وفيلمين في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة، بخلاف فيلمي الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان في إقامة برنامج المدارس الذي يعرض أفلام مختارة لطلبة المدارس في مدينة مالمو، العروض التي ستقام هذا العام افتراضيًا تماشيًا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.



القائمة الكاملة لأفلام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية ولجان تحكيمه

فيلم الافتتاح

آدم – مريم التوزاني – المغرب، فرنسا، بلجيكا

مسابقة الأفلام الطويلة

فيلم 1982 – وليد مؤنس – لبنان، الولايات المتحدة، النرويج، قطر

احكيلي – ماريان خوري – مصر

بيروت المحطة الأخيرة – إيلي كمال – لبنان, الإمارات العربية المتحدة

بيك نعيش – مهدي برصاوي – تونس، فرنسا، لبنان، قطر

بين الجنة والأرض – نجوي نجار – فلسطين، لكسمبورج، أيسلندا

جدار الصوت – أحمد غصين – لبنان، فرنسا

الحديث عن الأشجار – صهيب قسم الباري – السودان، فرنسا، ألمانيا، تشاد، قطر

ستموت في العشرين – أمجد أبو العلا – السودان، فرنسا، مصر، ألمانيا، النرويج، قطر

سيد المجهول – علاء الدين الجم – المغرب، فرنسا، قطر

شارع حيفا – مهند حيال – العراق، قطر

لما بنتولد – تامر عزت – مصر

المرشحة المثالية – هيفاء المنصور – السعودية، ألمانيا

مسابقة الأفلام القصيرة

فيلم 3 مخارج منطقية – مهدي فليفل – لبنان، الدنمارك، المملكة المتحدة

إجرين مارادونا – فراس الخوري – ألمانيا، فلسطين

أحن إليك أحن إلي – فارس الرجوب – الأردن، ألمانيا

أصفر – ماهيتاب أيوب – مصر

أمي – وسيم جعجع – لبنان، قطر

بركات – مانو نمور – لبنان

بنت وردان – ميساء المؤمن – الكويت، السودان، قطر، مصر

تستاهل يا قلبي – لمياء إدريس - مصر

الثغاء الأخير – يارا خليل – ألمانيا

حكايات من زمن الفراغ – نور يزبك – لبنان

دورة تفاح – مها الساعاتي – السعودية، كندا

زي ما أنتي شايفه – غادة فكري – مصر

السبع قرى – فرح أبو خروب – جمهورية التشيك، لبنان

سلام – زين دريعي – الأردن, المانيا, السويد

الصغيرة – أميرة جهان خلف الله - الجزائر

طيف الزمكان – كريم طاجوات - المغرب

عمى ألوان – منة إكرام – مصر، المملكة المتحدة

راجع – تشارلي كوكا – فرنسا، تونس

فخ – ندى رياض – مصر، المانيا

فستان فرح – جيهان اسماعيل – مصر

قتل معلن – واحة الراهب – سوريا

كوزموس – زيد بن شعبان – تونس

لقاء سمير – رند بيروتي – الأردن، ألمانيا

هذه ليلتي – يوسف نعمان – مصر

خارج مسابقة الأفلام القصيرة

استبيان – هند عنبتاوي – الإمارات

بالبيك آب – ليال عقيقي – لبنان

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ليال عربية

إلى بغداد – أنور الياسري - العراق

بغداد في خيالي – سمير – سويسرا، المملكة المتحدة، ألمانيا

صندوق الدنيا – عماد البهات – مصر



عروض خاصة

من أجل القضية – حسن بن جلون – المغرب

نساء الجناح ج – محمد نظيف – المغرب، فرنسا

فيلم الختام

مطاريس – رشيد بن حاج – الجزائر

عروض المدارس

فيلم 1982 – وليد مؤنس – لبنان، الولايات المتحدة، النرويج، قطر

آدم – مريم التوزاني – المغرب، فرنسا، بلجيكا

ستموت في العشرين – أمجد أبو العلاء – السودان، فرنسا، مصر، ألمانيا، النرويج، قطر

إجرين مارادونا – فراس الخوري – ألمانيا، فلسطين



لجنة تحكيم الأفلام الطويلة

أنيكا جوستافسون – ناقدة سينمائية – السويد

درة بوشوشة – منتجة – تونس

راسموس برندستروب – سينماتيكت / معهد الفيلم الدنماركي – الدنمارك

لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

إنصاف وهيبة – باحثة في دراسات الأفلام – تونس

قتيبة الجنابي – مخرج ومنتج – العراق

محمد زين الدين – مخرج ومنتج - المغرب

