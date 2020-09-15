شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تنفى الإساءة لـ أحمد سعد: لا أتعامل بهذا الأسلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة ريم البارودي عن صمتها للكشف عن حقيقة إساءتها لطليقها الفنان أحمد سعد بعد تداول تعليق مسيئ يحمل اسمها على صورته الأخيرة بعد عملية التجميل التي أجراها في وجهه، ولكن لم تذكر اسمه في تعليقها.

وكتبت في رسالة عبر خاصية ستوري عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء".



ريم البارودي

وأضافت: "وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات..قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

يشار إلى أن علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودى بدأت عام 2011 فى كواليس مسلسل "احنا الطلبة"، والتى ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية، وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، فى برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

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وكانت ظهرت الفنانة ريم البارودي، في مقطع فيديو جديد لها وهي ترتدي فستان زفاف باللون الأبيض وفي كامل أناقتها، لتعلن عن مفاجأة كبيرة يتم التحضير لها خلال الفترة الحالية سوف يكشف عنها قريباً.

ونشرت البارودي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتب "قريباً جداً جداً".