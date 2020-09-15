شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت ريهانا عن ألبومها الغنائى الذى تقوم بإعداده منذ سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قطاع كبير من محبى ومعجبى النجمة العالمية ريهانا يعيشون حالة من الإحباط بسبب بطء خطوات نجمتهم الشهيرة فى إطلاق أعمال غنائية جديدة، فقد أكدت النجمة الشهيرة البالغة 32 عاما من العمر خلال حوارها فى مقابلة جديدة مع Contact Music قائلة: "أنا أعمل دائما على إنجار أعمالا موسيقية جديدة، وفى الحقيقة لا يعنى عدم إصدار ألبومى الغنائى خلال السنوات القليلة الماضية أننى لم أعمل عليه.

وأضافت ريهانا خلال حديثها أن جميع مساعيها، سواء كانت موسيقى أو مجموعة Fenty Beauty يرتكز على فكرة تحقيق التميز، و قالت : "هذا هو السبب فى أننى لن أطلق ألبوم غنائى أبدا من أجل فكرة إطلاقه ، أو أصنع فيلم من أجل تقديم فيلم أو من أجل التعاون فى الموضة فاخذ الخطوة " .

يذكر أن ريهانا صرحت فى بداية شهر أغسطس الماضى خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائما لتقديم أعمل موسيقية جديدة لكنها لن تتسرع فى إطلاقها حتى تشعر أنها مناسبة للإصدار فى ذلك التوقيت ، وعن إطلاق البومها الغنائى الجديد الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم قالت: " لن أطلق البومى لمجرد أن الناس ينتظروه ..الأمر يستحق الانتظار حقا .. ولن تشعروا بخيبة أمل " ، و اشارت أنها تعمل على الألبوم منذ فترة طويلة و بتأنى شديد.