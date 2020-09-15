شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى ثانى حفلاته فى الإمارات غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى مطرب المهرجانات عمر كمال، حفلا غنائيا بالإمارات، داخل أحد الفنادق غداً الأربعاء، فى ثانى حفلاته هناك، بعد أن أحيا حفلا يوم 10 سبتمبر الماضى، عقب عودته من تونس، حيث كان مرتبطا بعدد من الحفلات هناك، ويقدم كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانى المهرجانات، منها "بنت الجيران" و"عود البطل"، وأخيرا "هنعمل لغبطيطا"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

كان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قد قال إن اجتماع النقابة انتهى إلى عدم التعامل مع "حسن شاكوش، وعمر كمال" تماماً وغلق هذا الملف نهائياً، وتابع: "ليس لديهما النية فى إصلاح مسارهما الغنائى ولا يتعاونا مع نقابة الموسيقيين.. ماشين من دماغهم وبيضربوا بكل القوانين عرض الحائط".

وتعليقاً على الحفل الغنائى الذى أقامه حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس، قال نقيب الموسيقيين: "أولاً هما غنوا وفى مكان صغير جداً.. تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيراً إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفاً: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات".